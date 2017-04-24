Сегодня станет ясно, где экс-чиновник краевого правительства, который обвиняется во взятничестве, будет дожидаться приговора суда: на свободе или все же в изоляторе. Напомним, бывший заместитель министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Надежда Маршалкина подозревается в получении взятки - 72 миллиона рублей. Она провела в СИЗО уже полтора года. Это больше, чем допустимо по закону. Маршалкину могут выпустить сегодня - 24 апреля 2017 года. К слову, она сменила 6 адвокатов, чем явно затягивает процесс - уверены следователи.