НОВОСТИ | Общество













24.04.17 11:43 Синоптики рассказали о погоде на майские праздники





Фото В конце этой недели красноярцев ждут длинные выходные: отдых трехдневный - 29, 30 апреля и 1 мая. Затем 4 рабочих дня, и снова майские праздники - к субботе и воскресенью добавятся 8 и 9 мая.

Отдельно о погоде, она порадует в будни, а вот дачников, которые планировали в начале мая посадки, расстроит. До четверга дневная температура будет все выше и выше. Температурный максимум в конце недели - обещают +25 градусов. А вот на выходных погода испортится - пойдет мокрый снег, днем не больше 8 градусов тепла.











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