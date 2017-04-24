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КЭФ-2017

24.04.17 11:45 КЭФ-2017: итоги

В правительстве Красноярского края приступили к работе по итогам экономического форума и уже началась подготовка к КЭФ-2018. Об этом на финальной пресс-конференции форума заявил губернатор края Виктор Толоконский. По его словам, за три дня были подписаны различные документы, которые принесут в регион сотни миллиардов рублей инвестиций. Среди самых заметных проектов - строительство ЦБК в Нижнем Приангарье, там же появится еще один мост через Енисей, а в Шарыповском районе планируется создать большой комбинат по производству овощей в закрытом грунте. Это совместный проект с Берёзовской ГРЭС.



Подробнее об итогах КЭФ-2017 расскажем в вечернем выпуске в 20:45.



