НОВОСТИ | Общество













24.04.17 11:56 Жительница поселка Березовка разводит необычных птиц





Фото Утро Натальи Клушкиной теперь начинается с кормления большого птичьего семейства. В хозяйстве у птицевода Натальи породистые куры, утки, гуси перепелки, цесарки, фазаны. А в 2016 году Наталья приобрела трех страусов.



"За ними легче всего ухаживать, за этими "любопытышами". Обязательно чистая вода, обязательно свежий корм. Птички очень хорошие, неприхотливые. Единственное, что они большие, с ними аккуратно очень надо. Если подойти сзади, могут и лягнуть, или куснуть", - рассказывает фермер Наталья Клушкина.



Два года назад Наталья ушла с работы в банке, и семья перебралась в Березовку. Ферма началась с перепелок, которых семья приобрела для себя. Наталья признается, тогда даже не думала, что покупка десятка птиц так разрастется и превратится в любимое и прибыльное дело.



"Яйца сначала раздавал друзьям, ели-пили сами - сырыми, вареными, разными. Когда стало не хватать, появились заказы извне, птиц стало уже 20, потом 30, потом купили инкубатор и стали разводить. Самое большое у меня было - две с половиной тысячи перепелок", - вспоминает фермер Наталья Клушкина.



Продукция для продажи - живая птица и инкубаторское яйцо. Клетки, да и саму ферму строили всей семьей. Ей даже дали название - "Клуша". За свежей продукцией приезжают не только односельчане, но и жители соседних деревень и городов. Наталья признается, без помощи мужа и брата не справилась бы. Супруг, к слову, полностью поддерживает стремление жены развивать птичий двор, несмотря на эмоциональные и финансовые трудности.



"Бывает тяжело, но все равно к птице сам привык. Иногда идешь мимо птицы, смотришь, что-то не так, идешь делать. Кряхтишь, но идешь", - говорит муж Натальи Игорь Клушкин.



В планах у Натальи - построить фазаний и павлиний питомник. Главная мечта семьи Клушкиных - развить семейный бизнес, который продолжит дочь. Она всегда помогает по хозяйству и с нетерпением ждет первых страусиных яиц.



Екатерина МАЗАЛЬКОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













