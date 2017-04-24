ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





24.04.17 11:56 Жительница поселка Березовка разводит необычных птиц



Фото
Утро Натальи Клушкиной теперь начинается с кормления большого птичьего семейства. В хозяйстве у птицевода Натальи породистые куры, утки, гуси перепелки, цесарки, фазаны. А в 2016 году Наталья приобрела трех страусов.

"За ними легче всего ухаживать, за этими "любопытышами". Обязательно чистая вода, обязательно свежий корм. Птички очень хорошие, неприхотливые. Единственное, что они большие, с ними аккуратно очень надо. Если подойти сзади, могут и лягнуть, или куснуть", - рассказывает фермер Наталья Клушкина.

Два года назад Наталья ушла с работы в банке, и семья перебралась в Березовку. Ферма началась с перепелок, которых семья приобрела для себя. Наталья признается, тогда даже не думала, что покупка десятка птиц так разрастется и превратится в любимое и прибыльное дело.

"Яйца сначала раздавал друзьям, ели-пили сами - сырыми, вареными, разными. Когда стало не хватать, появились заказы извне, птиц стало уже 20, потом 30, потом купили инкубатор и стали разводить. Самое большое у меня было - две с половиной тысячи перепелок", - вспоминает фермер Наталья Клушкина.

Продукция для продажи - живая птица и инкубаторское яйцо. Клетки, да и саму ферму строили всей семьей. Ей даже дали название - "Клуша". За свежей продукцией приезжают не только односельчане, но и жители соседних деревень и городов. Наталья признается, без помощи мужа и брата не справилась бы. Супруг, к слову, полностью поддерживает стремление жены развивать птичий двор, несмотря на эмоциональные и финансовые трудности.

"Бывает тяжело, но все равно к птице сам привык. Иногда идешь мимо птицы, смотришь, что-то не так, идешь делать. Кряхтишь, но идешь", - говорит муж Натальи Игорь Клушкин.

В планах у Натальи - построить фазаний и павлиний питомник. Главная мечта семьи Клушкиных - развить семейный бизнес, который продолжит дочь. Она всегда помогает по хозяйству и с нетерпением ждет первых страусиных яиц.

Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.