НОВОСТИ | Общество













24.04.17 12:19 Замминистра ЖКХ России Андрей Чибис побывал с инспекцией в Красноярске





Фото Лидия Степановна живет в доме №8 на улице 9 мая уже 4 года. Его сдали в эксплуатацию в 2013 году. Часть предназначалась для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Но оказалось, что люди не далеко ушли от тех проблем, с которыми сталкивались в старом жилье.



- Если ветер западный, то звук такой, что не уснешь.

- А петли не регулировали?

- Это работники сделают. Ну это получается так, что мы должны за все платить.



Инспекцию провел заместитель министра ЖКХ России Андрей Чибис. Тот самый, который в конце прошлого года устроил разнос местным чиновникам, отвечающим за реализацию программы капитального ремонта. Тогда он заявил, что Красноярский край в числе еще 13 регионов занимался подтасовкой данных в итоговом отчете, регион сократил план, чтобы показать стопроцентный результат по капитальному ремонту.



"Возникает масса сложностей при реализации программы в определенных городах, субъектах РФ. Я рад, что в целом по стране эта программа уже очень хорошо заработала. В сравнение с 2015 годом, темпы увеличились в два раза. Отремонтировано 41 тысяча домов. И мы вышли на плановый ежегодный ремонт", - сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.



Критика еще никому не вредила, заявил федеральный чиновник и добавил, что надеется по итогам этого года хвалить красноярских коллег. Тем более, что и "собираемость" по капремонту в стране увеличилась до 85 процентов. Но в этот раз цель визита - иная. Для министерства не секрет, что полстраны живет в плохих условиях - нужны положительные примеры.



Инспекция заглянула во двор дома №21 на улице Волгоградской, где готовятся к благоустройству двора. Как рассказала представитель управляющей компании, днем ранее здесь спилили старые турники, чтобы установить детскую площадку.

Замминистра поинтересовался, почему работы провели вчера, намекая на то, что готовились. Представитель дома аргументировала это тем, что снег только сошел. Так или иначе, столичная делегация, хоть и с оговорками, но осталась довольна.





Вадим КУЛИКОВ











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