АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





24.04.17 12:19 Замминистра ЖКХ России Андрей Чибис побывал с инспекцией в Красноярске



Фото
Лидия Степановна живет в доме №8 на улице 9 мая уже 4 года. Его сдали в эксплуатацию в 2013 году. Часть предназначалась для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Но оказалось, что люди не далеко ушли от тех проблем, с которыми сталкивались в старом жилье.

- Если ветер западный, то звук такой, что не уснешь.
- А петли не регулировали?
- Это работники сделают. Ну это получается так, что мы должны за все платить.

Инспекцию провел заместитель министра ЖКХ России Андрей Чибис. Тот самый, который в конце прошлого года устроил разнос местным чиновникам, отвечающим за реализацию программы капитального ремонта. Тогда он заявил, что Красноярский край в числе еще 13 регионов занимался подтасовкой данных в итоговом отчете, регион сократил план, чтобы показать стопроцентный результат по капитальному ремонту.

"Возникает масса сложностей при реализации программы в определенных городах, субъектах РФ. Я рад, что в целом по стране эта программа уже очень хорошо заработала. В сравнение с 2015 годом, темпы увеличились в два раза. Отремонтировано 41 тысяча домов. И мы вышли на плановый ежегодный ремонт", - сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Критика еще никому не вредила, заявил федеральный чиновник и добавил, что надеется по итогам этого года хвалить красноярских коллег. Тем более, что и "собираемость" по капремонту в стране увеличилась до 85 процентов. Но в этот раз цель визита - иная. Для министерства не секрет, что полстраны живет в плохих условиях - нужны положительные примеры.

Инспекция заглянула во двор дома №21 на улице Волгоградской, где готовятся к благоустройству двора. Как рассказала представитель управляющей компании, днем ранее здесь спилили старые турники, чтобы установить детскую площадку.
Замминистра поинтересовался, почему работы провели вчера, намекая на то, что готовились. Представитель дома аргументировала это тем, что снег только сошел. Так или иначе, столичная делегация, хоть и с оговорками, но осталась довольна.


Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.