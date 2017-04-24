НОВОСТИ | Общество













24.04.17 17:26 Родительский день в этом году пройдет 25 апреля





Фото Красноярцам напомнили, как вести себя на кладбище в Родительский день. Представители разных конфессий, администрации города, журналисты провели круглый стол на эту тему. Радоница выпадает на 25 апреля. Во вторник горожане традиционно потянутся к захоронениям своих близких. На Шинном кладбище и на Бадалыке пустят автобусы. Все участники круглого стола сошлись во мнении: Родительский день - это, прежде всего, день памяти.



"У нас недалеко Шинное кладбище от того храма, где я служу. В том году я даже видел, как люди шашлыки жарили на могилах. Православному на Радоницу нужно, прежде всего, на могилке совершить молитву. Больше ничего в православной русской традиции ничего не нужно делать", - сказал настоятель храма Рождества Христова Максим Смоляков.











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