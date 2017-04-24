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"Моё поколение выросло все под радио. Телевидение тогда только у богатых было, как тогда говорили", - вспоминает Пантелеимон, Митрополит Красноярский и Ачинский.
В честь наступающего праздника журналистов отметили благодарственными письмами и архиерейскими грамотами. Среди награжденных: Елена Алишевец, записавшая с митрополитом десятки интервью на различные темы.
"Когда награду получаешь из рук митрополита, это, безусловно, приятно. Хотя бы с точки зрения той энергетики, которую несет эта архиерейская грамота. И я надеюсь, что эта светлая, истинная основа митрополита передается через экран нашим телезрителям, когда они смотрят, слушают наши интервью", - говорит журналист ГТРК "Красноясрк" Елена Алишевец.
После митрополит ответил на вопросы журналистов. Например, как воспитывать ребенка?
"Если по Соломону, учили ребенка, когда он на ладони лежит. Русская поговорка: поперек лавки лежит. А я говорю: учить ребенка надо начинать, когда с любовью зачинаешь", - считает Пантелеимон, Митрополит Красноярский и Ачинский
Задавали вопросы, связанные и с предстоящим родительским днём.
"Вообще какова эта взаимосвязь: усопших близких и их потомков?", - спрашивает журналист ГТРК "Красноясрк" Александра Славецкая.
"Загробный мир человеческий. И он не разрывается с миром живущих, но у них свои квартиры, грубо говоря. Они видят нас и, когда надо, они могут вмешаться в наши судьбы", - отвечает Пантелеимон, Митрополит Красноярский и Ачинский.
Вопросов осталось еще очень много. И митрополит пообещал вернуться к их обсуждению.
Владимир БОГОМОЛОВ
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