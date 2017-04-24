Голубые ели у администрации края начали засыхать и осыпаться. Состояние деревьев проверили специалисты центра защиты леса. Инструментальный и химический анализ взяли у пяти насаждений. Предположительно, причиной такого состояния мог стать химический ожог или грибковое заболевание. Все анализы будут готовы через две недели, тогда хвойным и будет назначено лечение от их недуга. Специалисты отметили, что осыпаются деревья у администрации не от старости: сейчас им около 50 лет и заменять их будут только через пару десятков лет.
"Обеспокоенность есть и в парке Горького. Они находятся в территориальной близости и данный анализ определит, в чем дело", - сказал генеральный директор МП "УЗС" Красноярска Алексей Панов.