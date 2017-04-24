На красноярском экономическом форуме обсудили и развитие арктической зоны. Эта территория сейчас в фокусе интереса политиков, крупных добывающих компаний. Поэтому необходимо, предоставляя условия для ведения бизнеса, бережно относиться к шельфу. При этом законопроект о развитии Арктической зоны должен отвечать интересам жителей края и работать для людей. Поэтому была рассмотрена необходимость создания единого координирующего органа, который будет комплексно решать транспортные, экологические и другие вопросы.
"Очень важна позиция, связанная с законом о Крайнем Севере, о его территориях, о людях, которые там живут и обеспечением их всем необходимым", - считает депутат Государственной Думы России. Президент МОО "Ассоциация полярников" Артур Чилингаров.