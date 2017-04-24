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24.04.17 17:49 Проект схемы движения от 4 моста до улицы Копылова отправлен на госэкспертизу





Фото В Красноярске представлена схема движения по новой трассе от 4 моста до улицы Копылова - эксперты обсуждали, как наиболее эффективно распределить транспортные потоки по улице Волочаевская. Есть две возможные схемы движения. Специалисты остановились на такой: над улицей Копылова пройдет эстакада с односторонним движением в сторону улицы Годенко. С моста появится дорога в сторону центра через улицу Красной Армии. В обратную сторону автомобилисты смогут проехать "по земле" от Копылова и Киренского. Проект отправлен на госэкспертизу, сроки его утверждения пока неизвестны.











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