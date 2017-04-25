НОВОСТИ | Общество













25.04.17 09:58 Первый проректор СФУ и министр спорта подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями





Фото В Министерстве спорта Красноярского края провели обыск по уголовному делу в отношении первого проректора СФУ, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями - факт выявила ФСБ. По версии следствия, проректор дал распоряжение подчиненному включить одного из студентов СФУ в список получателей гранта, хотя оснований для этого не было. В результате студент получил 150 тысяч рублей, которые использовал на личные цели. Следствие проверит причастность подозреваемого к совершению других эпизодов. В минспорта изымается финансовая документация.



"В министерстве спорта, в кабинете министра спорта проводились обыски, поскольку у следствия есть основания полагать, что просьбу о включении студента в грантовую программу изложил первому заму проректора СФУ именно министр спорта", - сказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ Ольга Шаманская.











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