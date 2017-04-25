НОВОСТИ | Общество













25.04.17 10:04 В Канске родители боятся приводить ребёнка в детский садик





Фото У детского сада "Колосок" родители, которые не повели своих детей на занятия. На коже ребятишек стали замечать подозрительные проколы. Воспитатели молчат, а дошколята рассказывают: взрослые тёти колют их канцелярскими кнопками - их называли "помощницами". Помощницы "кусают" с разной силой, в зависимости от настроения.



"Бывают трёх цветов: вот эта помощница - белая - спящая, то есть, она сильно не кусает. Вот эта, когда злая. Зеленая - это в хорошем настроении", - рассказывает мама Олеся Конищева.



Такое наказание, якобы, положено тем, кто не хочет спать и непослушным.



- Я стала её спрашивать, как кусает помощница. Она говорит: она и попу кусала и язык. Тебя кусала? Говорит: "нет", и стала перечислять всех, кого кусала - там практически всю группу назвала.



В эту историю почти невозможно поверить, но факты говорят за себя. Родители стали замечать проколы ещё в прошлом году. Но кто-то боится писать заявление, чтобы не стало хуже, а других убедили, что это была просто игра в больницу. Наконец, родители решились написать заявление на имя заведующей.



"По поводу данной жалобы пока комментариев у меня нет, поскольку заявлений никаких не поступало. Это первый раз. А в пятницу я разговаривала с мамой, которая претензий не имеет", - говорит заведующая детским садом Елена Макеева.



Из детского сада уже распорядились убрать все острые предметы. Второе заявление взволнованные родители направили в прокуратуру. Окончательно установить, использовали ли в детском саду средневековые методы воспитания, предстоит местному управлению образования и правоохранительным органам.



Владимир ЖАРИНОВ











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