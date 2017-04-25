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25.04.17 11:57 Суд продлил заключение под стражей Надежде Маршалкиной





Фото - Продлить срок содержания под стражей Маршалкиной Надежды Петровны, обвиняемой в совершении 2-х преступлений на 2 месяца - всего до 20 месяцев, до 27 июня включительно.



Судья озвучивал свое решение около получаса, и хотя Маршалкина демонстрировала внешнее спокойствие, явно нервничала. Бывший замминистра экономики и инвестиций обвиняется в получении двух взяток на 72 миллиона рублей. На данный момент - рекорд для краевых чиновников. И пока идет процесс, обвиняемая сидит в изоляторе уже полтора года и это максимальный срок по закону. За это время Маршалкина должна была успеть ознакомиться с материалами дела, а их 40 томов. Но она затягивала процесс, меняя адвокатов - заключили в суде и продлили содержание в СИЗО.



"В настоящее время я думаю, она продолжит затягивать ознакомление и злоупотреблять правом на защиту. Сейчас она активно использует жалобы на здоровье, высокое давление. Будем предпринимать меры, чтобы в кратчайшие сроки ознакомиться с материалами уголовного дела. Будем оказывать медицинскую помощь", - сказала следователь по особо важным делам ГСУ СК России по Красноярскому краю Елена Лагода.



И адвокаты ссылались на состояние здоровья Маршалкиной, чтобы освободить подзащитную под домашний арест, но суд не получил никаких подтверждений. Зато выразил опасения: находясь на свободе, экс-чиновница может оказать давление на свидетелей.



Судья также принял новые данные, которые ранее стояли под грифом "секретно". Следователи уверены, если бы Маршалкину выпустили из СИЗО, то она легла бы в больницу, ей поставили какой-нибудь диагноз и дали направление на лечение в другую страну. Речь идет об Израиле. А иммигрировать в страну, с которой нет договора об экстрадиции, не составит труда. Более того, следствием установлено, что эту схему побега готовил бывший супруг Маршалкиной, на которого, по материалам уголовного дела, она готовила покушение, но это не подтвердилось.



У обеих сторон 2 месяца на ознакомление с уголовным делом и передачи его в суд для начала процесса. Пока же у адвокатов и Маршалкиной три дня для обжалования сегодняшнего решения.



Вадим КУЛИКОВ











АРХИВ

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