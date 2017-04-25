НОВОСТИ | Общество













25.04.17 11:59 В Красноярске введен режим НМУ





Фото Это не туман, это смог. В Красноярске на два дня введен режим неблагоприятных метеоусловий. Стоит безветренная погода, в воздухе накапливаются вредные вещества. Как рассказали специалисты, один из стационарных постов мониторинга окружающей среды зафиксировал превышение формальдегида, это характерно для сезона пала сухой травы. Горожане из разных районов города в социальных сетях жалуются на стойкий запах гари на улицах. Отметим, в окрестностях Красноярска зафиксированы небольшие лесные пожары. Режим неблагоприятных метеоусловий пока введен до 19:00 среды.











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