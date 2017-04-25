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25.04.17 12:00 В Красноярске проходит международный творческий конкурс "Надежда"





Фото В Красноярск приехали более 300 музыкантов из разных уголков России, а также из Казахстана, Монголии и Белоруссии. В городе проходит международный творческий конкурс "Надежда". На сцене соревнуются не только музыкальные виртуозы, но и театральные деятели, чтецы стихов. Фестиваль проходит раз в три года и объединяет артистов всех возрастов.



"Оргкомитет института искусств предусмотрел восемь специальных сертификатов для самых талантливых детей. Все, кто их получат, будут иметь возможность приехать в Красноярск. В течение трех дней бесплатно жить в нашем общежитии, питаться и заниматься с мастером по своей специальности", - сказала проректор Красноярского государственного института искусств Светлана Войткевич.













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