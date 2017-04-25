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25.04.17 12:06 Родительский день: красноярцы отправились на кладбища



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По зову сердца, души, долга: у каждого свои мотивы придти в Радоницу на кладбище. В Родительский день десятки тысяч красноярцев посещают могилы своих близких.

- Потому что ждут, сегодня день.

- И традиция. Она еще нашими родителями была завещана

- Потому что действительно родители нас ждут здесь. К маме, папе иду. Прихожу каждый год.

По всему городу проходят панихиды. В церквях говорят о жизни после смерти, в которой особую роль играет молитва живых.

"Это и есть милосердие. А молиться за усопших - это как воздух бить. Не видим, не слышим, а молимся. А для них это как раз и важно - свеча, наша молитва", - говорит Митрополит Красноярский и Ачинский, Пантелеимон.

На одном только кладбище "Бадалык"- самом большом за Уралом - 230 тысяч могил. Въезд на огромную территорию закрыли для автомобилей, пустили автобусы. На остановках - очереди.

Родительский день на красноярских кладбищах часто становится своеобразным субботником, когда мусор собирают, а вот куда его выносят - это уже другой вопрос, если с центральных магистралей его еще могут убрать, то в окружении могил формируются кучи мусора, которые буквально хоронят под собой чужие захоронения.

"У меня мама в 1981 году похоронена. В начале вроде бы было еще ничего, а в последнее время, просто пройти невозможно. А куда люди, с собой унесут, что ли? Конечно, администрация совершенно не следит за этим", - жалуется жительница Красноярска Галина Цареградцева.

Здесь же проходят поминки, везде по-разному. Например, православные цыгане накрывают столы как можно богаче.

"Чем больше их помянут, тем больше им дойдет. У нас вот так считается, чтобы им все дошло. Мы - им, и они нас сохраняют", - говорит жительница Красноярска Мария.

Людской поток на красноярских кладбищах иссякнет только к вечеру. Кто не смог отпроситься на работе, придет почтить память своих близких позже.

Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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