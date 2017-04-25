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25.04.17 17:55 В Красноярске открылась выставка фотохудожника Анатолия Белоногова





Фото В краевом Союзе журналистов открылась выставка фотохудожника Анатолия Белоногова, который ушел из жизни 5 апреля. На фотографиях запечатлены будни писателя Виктора Астафьева, с которым Белоногов был близко знаком. В советское время он был собственным фотокорреспондентом газеты "Правда" и сумел накопить большой архив портретов сибирского писателя. В экспозицию вошли фотографии родных мест, друзей, близких, ярких моментов жизни Астафьева.



"Анатолий Алексеевич очень любил Виктора Петровича Астафьева и, в общем-то, во многом мы сегодня смотрим на этого великого человека через призму, через объектив фотохудожника, фотокорреспондента Белоногова, который постоянно его снимал, постоянно его фотографировал", - считает председатель краевого Союза журналистов Дмитрий Голованов.











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