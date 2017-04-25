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25.04.17 18:13 30 апреля в Красноярске пройдет отборочный тур популярного Всероссийского конкурса "Синяя птица"



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Конкурс "Синяя птица" проводится уже третий раз. Первые два сезона проекта прошли с ошеломляющим успехом. Талантливые ребятишки со всей страны поражали зрителей своей искренностью и способностями.

На третьем региональном отборе одаренные красноярцы смогут блеснуть своими талантами в номинациях: вокал, хореография, игра на музыкальных инструментах и смогут выступить в оригинальном жанре, таком, как акробатика или цирковое искусство. Есть и новшество сезона: разговорный жанр - художественное слово и актерское мастерство. Оценивать участников будут профессионалы: профессоры ВУЗов и музыкальных училищ, заслуженные артисты и другие знаменитые персоны города и края. Красноярский региональный отборочный этап будет проходить на новой площадке.

"В этом сезоне для кастинга "Синяя птица" мы представляем нашим юным дарованиям самую главную, большую информационную студию. Мы предоставим все наши экраны, профессиональный свет, звук, и здесь же, в этой студии, разместится наше красноярское жюри - очень знаменитые, узнаваемые лица. И нам очень хотелось бы, чтобы для детей отборочный этап "Синей птицы" в Красноярске стал не просто творческим испытанием, но и настоящим телевизионным приключением",- сказала заместитель директора ГТРК "Красноярск" Елена Антонова.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо заполнить анкету на сайте проекта - "ptica.tv". Всех, кто заинтересует экспертов, пригласят на отбор, который пройдет в воскресенье, 30 апреля, в нашей телекомпании. Видеозапись кастинга мы отправим в оргкомитет в Москву. Лучшие из лучших получат возможность выступить на большой сцене перед столичными экспертами.

Уточнить информацию об участии в кастинге можно по телефону: 8-953-588-62-29.

Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
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