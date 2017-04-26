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26.04.17 10:04 Заместителя главврача одной из красноярских больниц подозревают в мошенничестве





Фото Следователи и оперативники МВД и ФСБ обыскивают стол, шкафы и рабочий компьютер. Подозреваемая явно нервничает. Работает в крупной государственной больнице 17 лет, на хорошем счету - заместитель главврача по экономическим вопросам - отвечает за закупки медприборов, лекарств и оборудования.



По версии следователя, с 2015 года больница заключала контакты на поставку медицинских приборов с одной и той же компанией. Она выигрывала все торги, как-будто под нее и были прописаны условия. Замглавврача заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства.



"Фирма очень близкая к руководству этой медицинской организации, она странным образом побеждала. Внимание правоохранительных органов уже было приковано к этим организациям: прослушка телефонов, мониторинг активности в соцсетях, анализ электронных данных", - сказал заместитель руководителя УФАС по Красноярскому краю Олег Харченко.



Подозревают, медицинский работник и руководитель фирмы-поставщика сговорились завышать цены в разы, в итоге, больница потратила на 800 тысяч рублей больше, чем могла бы.



"В отношении заместителя главного врача и директора подрядной организации возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание - до 6 лет лишения свободы", - пояснила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.



Остальное руководство о махинациях не знало. Врачи коллегу не подозревали: работала хорошо, но на прошлой неделе внезапно уволилась по собственному желанию. Сегодня зашла - передать дела.



"Не имею представления о ее негативных качествах. Достаточно долго работает человек, нареканий особых не имеет", - рассказала И.О. главного врача Елена Лисняк.



Полицейские изъяли вещественные доказательства: контракты, договоры и прочие важные бумаги. Оба подозреваемых задержаны, в скором времени будет избрана мера пресечения - арест, домашний арест или подписка о невыезде.



Александра СЛАВЕЦКАЯ











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