В новой серии проекта "Радио моей жизни" история председателя Законодательного Собрания Красноярского края Александра Усса. Он слушал радио с детства: родился и рос в Иланском районе, и радио тогда было единственной связью таежной деревушки с большим краем и всей страной.
"Когда речь заходит о радио, возникает ассоциация с великой огромной страной, с надежностью, которая транслировалась этим сигналом. Отдельные эпизоды из той жизни вспоминаются до сих пор: прежде всего, сообщение о полете Гагарина в космос. Я очень хорошо помню этот момент - прозрачное, ясное, радостное утро, восторг людей, деревенских земляков, которое тогда мы испытали посредством как раз радио", - вспоминает председатель Законодательного Собрания Красноярского края Александр Усс.