НОВОСТИ | Общество













26.04.17 10:27 В Красноярске практически не осталось прилавков, на которых садоводы могут продавать урожай





Фото "Бабушка приходит, ей надо свой стол взять и стул взять. А потом ещё и унести за собой. Пенсионеру это подъёмно разве? И поэтому они убивают всё, совсем убивают и ничего не хочется", - говорит садовод Клавдия Минченко.



Клавдия Борисовна торгует саженцами, цветами и дачным урожаем уже 4 года. Но, видимо, в этом сезоне огород придётся забросить. Рассказывает, раньше в районе Центрального рынка были установлены 8 прилавков, в прошлом году их осталось 4, а теперь всего 2. Смогут разместиться лишь четыре дачника, остальным придётся искать другое место. К слову, и эти два оставшихся стола перенесли прямо на автомобильную парковку.



Раньше торговые прилавки были установлены на улице Диктатуры пролетариата. Но их было решено перенести в связи с тем, что уже 20 мая здесь откроют движение из-за ремонта Коммунального моста.



Прилавки, которые остались, в плачевном состоянии. Ремонтировать их никто не торопится, зато деньги за разрешение на торговлю берут охотно.



"Значит, разрешение надо обновить. Если я не обновлю, значит, я не встану. Ну я обновлю, и куда мне встать, скажите?", - жалуется садовод Клавдия Минченко.



В администрации Центрального района рассказали, сейчас в городе около 70 прилавков, их просто переносят на новые места.



"В основную часть времени, в течение года, эти прилавки пустуют, либо их заселяет несанкционированная торговля. То есть, для того, чтобы избежать этой тенденции, пришлось перенести, из четырёх прилавков сделать два", - поясняет пресс-секретарь администрации Центрального района Красноярска Олеся Витюк.



Дачникам предлагают продавать урожай на базаре, который будет работать весной и всё лето в сквере Пушкина. Или направить коллективное письмо в адрес администрации Центрального района, чтобы число прилавков увеличили.



Владислав ТАМОШАУСКАС











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