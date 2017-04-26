АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





26.04.17 10:27 В Красноярске практически не осталось прилавков, на которых садоводы могут продавать урожай



Фото
"Бабушка приходит, ей надо свой стол взять и стул взять. А потом ещё и унести за собой. Пенсионеру это подъёмно разве? И поэтому они убивают всё, совсем убивают и ничего не хочется", - говорит садовод Клавдия Минченко.

Клавдия Борисовна торгует саженцами, цветами и дачным урожаем уже 4 года. Но, видимо, в этом сезоне огород придётся забросить. Рассказывает, раньше в районе Центрального рынка были установлены 8 прилавков, в прошлом году их осталось 4, а теперь всего 2. Смогут разместиться лишь четыре дачника, остальным придётся искать другое место. К слову, и эти два оставшихся стола перенесли прямо на автомобильную парковку.

Раньше торговые прилавки были установлены на улице Диктатуры пролетариата. Но их было решено перенести в связи с тем, что уже 20 мая здесь откроют движение из-за ремонта Коммунального моста.

Прилавки, которые остались, в плачевном состоянии. Ремонтировать их никто не торопится, зато деньги за разрешение на торговлю берут охотно.

"Значит, разрешение надо обновить. Если я не обновлю, значит, я не встану. Ну я обновлю, и куда мне встать, скажите?", - жалуется садовод Клавдия Минченко.

В администрации Центрального района рассказали, сейчас в городе около 70 прилавков, их просто переносят на новые места.

"В основную часть времени, в течение года, эти прилавки пустуют, либо их заселяет несанкционированная торговля. То есть, для того, чтобы избежать этой тенденции, пришлось перенести, из четырёх прилавков сделать два", - поясняет пресс-секретарь администрации Центрального района Красноярска Олеся Витюк.

Дачникам предлагают продавать урожай на базаре, который будет работать весной и всё лето в сквере Пушкина. Или направить коллективное письмо в адрес администрации Центрального района, чтобы число прилавков увеличили.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.