НОВОСТИ | Общество













26.04.17 11:04 В Железногорске разыскивают 15-летнего Евгения Лобойко





Фото Вышел из дома, но в школе так и не появился. Полиция и волонтеры уже неделю разыскивают 15-летнего подростка из Железногорска. Евгений Лобойко утром пошел на уроки, но в школе мальчика не видели, а его телефон стал недоступен. Информацию о местонахождении подростка просят сообщать в полицию.











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