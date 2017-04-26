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НОВОСТИ | Спорт





26.04.17 11:43 Волейболистки "Енисея" обыграли "Уралочку"



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Первая половина матча у волейболисток "Енисея" явно не клеилась, гости вели игру с преимуществом в два очка. Красноярские спортсменки на фоне девушек из "Уралочки" казались подавленными, на трибунах грустили болельщики, но не теряли оптимизма.

- Сегодня расстроены игрой?
- Ну немножко что-то есть. Но мы не расстроены. Игра вся впереди! Это как спектакль смотришь, может они сейчас возьмут и выиграют.

И действительно, самое интересное ждало во второй половине встречи. Команды как будто поменялись ролями и теперь спортсменки "Уралочки" казались не такими грозными. Красноярские волейболистки сначала забрали в свою пользу третью партию, а потом и вовсе сровняли счёт - 2:2. Судьба бронзы решилась в пятом периоде, который длился до 15 голов.

Красноярский "Енисей" в нелёгкой борьбе одержал победу и завоёвывал бронзу Суперлиги. Такая награда самая большая в команде, это исторический момент. Это праздник для игроков, для болельщиков.

"Какие могут быть эмоции, счастье, конечно, радость! Мы настраивались и верили до конца, и победили", - делится волейболистка команды "Енисей" Екатерина Осичкина.

"Да, начали очень плохо, но за счёт характера, у нас характер весь сезон появлялся, мы переломили. При счёте 2:0 девушкам была поставлена установка - не смотреть на счёт. Просто третья партия 0:0 - всё с начала начинается. Нам в любом случае три партии надо было выигрывать. Просто у нас не было права на ошибку", - говорит старший тренер женской волейбольной команды "Енисей" Александр Кошкин.

Эту победу волейболистки "Енисея" посвятили директору клуба Эдуарду Носкову, он скончался 22 апреля на 41-м году жизни.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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