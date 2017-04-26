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26.04.17 11:56 Красноярцы отправились в автопробег по краю, чтобы навестить ветеранов ВОВ





Фото "Поздравь ветерана с победой" - патриотический автопробег, который проходит в Красноярском крае уже в пятый раз. Журналисты газеты "Аргументы и факты на Енисее", представители "Почты России" и артисты за годы акции побывали в 65 населенных пунктах и сказали теплые слова тысяче героев войны. С собой участники пробега везут подарки - письма от молодежи региона. На призыв отправить открытки откликнулись дети даже из самых отдаленных уголков.



"Важный день для всей планеты, вечен он, непобедим. Отмечаем день Победы - знаем, помним и скорбим", - сказала пресс-секретарь УФПС Красноярского края Виктория Блохина.



В автопробег 25 участников акции отправятся на трех машинах и автобусе. Мероприятие займет два дня и за это время они успеют посетить 6 районов и 11 населенных пунктов.



"Заезжаем даже в маленькие поселки, где живет хотя бы один ветеран. Очень хотим доехать до поселка Чиндат. Это Тюхтетский район, от Тюхтета 100 км. Плохая дорога, но там живет уникальный ветеран, которому 101 год, и он помнит те события", - рассказала главный редактор газеты "Аргументы и факты на Енисее" Ольга Лобзина.



Главная мечта активистов, чтобы рассказы и воспоминания ветеранов были услышаны всеми. Увековечить уникальные истории хотят в специальной книге. Но это дело будущего, а пока автоколонну уже ждут в Емельяновском районе. Небольшая церемония возложения цветов к вечному огню - и в путь.



Анастасия ЦЫГАНКОВА











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