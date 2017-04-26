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НОВОСТИ | Общество





26.04.17 12:12 В Минусинске cгорел рынок



Фото
В Минусинске cгорел рынок "Заречный". Огонь заполыхал там вечером, площадь пожара достигала тысячи квадратных метров. За неполных два часа огонь уничтожил несколько отделов, полностью выгорели магазины. На месте происшествия развернута мобильная лаборатория для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Есть две версии причин пожара. Первая - это замыкание электропроводки, вторая - умышленный поджог.





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