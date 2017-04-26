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26.04.17 17:26 В красноярском онкодиспансере провели операцию желудка без разрезов





Фото Продолжительность закрытой операции такая же, как и с помощью разрезов. Принцип малоинвазивного вмешательства - минимизировать степень травмирования тканей. То есть, руки врача в брюшную полость не проникают. Это новое для России направление в хирургии. В краевой центр пригласили профессора из Новосибирска.



"Операция делается маленькими инструментами, которые вводятся из проколов в животе. Только препарат достается из небольшого разреза, и получается, что травмы значительно меньше. В общем-то, это главное, чего в этой операции можно добиться", - пояснил профессор, руководитель Центра хирургической гастроэнтерологии (Новосибирск) Владимир Анищенко.



Такая технология широко применяется во всем мире. Реализация новых разработок теперь доступна и в России. Красноярские хирурги признаются, новый опыт очень важен, и необходимо как можно скорее его полностью освоить.



"На желудке этот опыт вообще очень маленький. Единичные клиники делают такие операции и единичные хирурги. Один из них - Владимир Владимирович Анищенко. Конечно, не сразу все получится - операции очень тяжелые, обширные. Еще несколько этапов пройдет, чтобы окончательно освоить эти технологии проведения операции именно на желудке ", - объяснил заместитель главного врача по хирургической помощи КГБУЗ "Красноярский краевой клинический онкологический диспансер имени Крыжановского" Сергей Росинский.



Весь процесс виден на мониторе. За операцией на месте наблюдают красноярские врачи, интерактивно - студенты-медики, которые задают вопросы профессору.



Медики уверяют, что при такой операции реабилитация будет проходить гораздо быстрее. Это значит, что пациент сможет ходить и обслуживать себя сам раньше, чем при открытом вмешательстве.



Екатерина МАЗАЛЬКОВА











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