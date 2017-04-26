НОВОСТИ | Общество













26.04.17 17:31 Стал известен план мероприятий на 9 мая





Фото Праздничное шествие в честь 9 мая в Красноярске начнётся в 11:30, а не в 10:00, как было в предыдущие годы. Самые ранние мероприятия запланированы на площади Победы. В 10:00 там пройдёт торжественное возложение цветов и венков. Затем всех ветеранов доставят на площадь Революции, где в 11:30 начнётся прохождение воинских частей и военной техники. Участвовать в шествии будут почти две тысячи человек.



Примерно в 12:15 над городом пролетит два штурмовых вертолёта МИ-8 и два истребителя МИГ-31. Это будет не авиашоу, а просто пролёт. Из 28 субъектов, которые входят в Центральный военный округ, только в 5-ти будет летать военная техника.



В 19:30 на Театральной площади начнётся торжественный концерт. Салют запланирован на 22:45. Пообещали, что высотных зарядов, которые взлетают ввысь на триста метров, будет больше.



Колонна "Бессмертного полка" двинется в 13:00, чтобы участники не томились в ожидании.



"Много жалоб и замечаний, особенно - в позапрошлом году, когда было жарко. Поэтому, учитывая все эти замечания и просьбы, посоветовавшись с общественными организациями, патриотическими клубами, ветеранскими организациями - принято решение - начать движение "Бессмертного полка" в 13 часов", - говорит начальник мобилизационного управления губернатора Красноярского края Юрий Колупаев.



По предварительным подсчётам, в акции "Бессмертный полк" примут участие не менее 20 тысяч красноярцев. Организаторы подчеркивают, специально никого не заставляют участвовать в этом шествии. Обратятся разве что к школьникам и попросят их пронести портреты тех героев, чьим родственникам не позволяет здоровье пройти в колонне.



"У управление образования может запросить количество, чтобы не было много. А то знаете, можно и полшколы выстроить. Наоборот, есть закон, сколько можно вывести детей. Все остальные пусть с родителями идут", - объяснила руководитель красноярского регионального отделения Общероссийского движения "Бессмертный полк России" Серафима Аксельрод.











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