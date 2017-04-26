НОВОСТИ | Общество













26.04.17 17:34 Более 300 красноярских семей выбрали домашнее обучение для своих детей





Фото Более 300 красноярских семей отказались от школьных уроков и выбрали домашнее обучение для своих детей. Напомним, в 2012 году вступил в силу закон об образовании, предусматривающий семейную форму обучения. Причины такого решения у родителей разные: проживание за границей, занятия спортом или конфликты с одноклассниками. При этом, можно осваивать какие-то предметы в школе, а все остальное изучать самостоятельно, и варьировать график обучения. Чтобы помочь ребятам, отказавшимся от школьных уроков, в Красноярске работает центр сопровождения, где педагоги проводят консультации и готовят к аттестации.











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