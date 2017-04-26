После выхода нашего сюжета Следственный комитет начал проверку в отношении воспитателей канского детского сада, которые, якобы, колют канцелярскими кнопками дошколят, не желающих спать. Напомним, по рассказам детей, взрослые тёти используют разноцветные иголки, которым даже дали название - "помощницы". У одного из малышей родители обнаружили 17 проколов на коже.
"В Канске началась доследственная проверка по сообщению СМИ о том, что в детском саду "Колосок" воспитатель за непослушание наносила детям уколы кнопками. Чтобы разобраться в этой ситуации, следователи опросят родителей, воспитателей и заведующую детским садом", - сказала помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.