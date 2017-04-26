НОВОСТИ | Общество













26.04.17 17:47 Участники ликвидации катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции отмечают День памяти погибших в радиационных авариях





Фото День памяти погибших в радиационных авариях отмечают сегодня участники ликвидации катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. С момента аварии прошел ровно 31 год. Красноярские "чернобыльцы" после митинга на Мемориале Победы отправились на "Бадалык" возложить цветы на Аллее героев Чернобыля. В 1986 году из края было отправлено более 2,5 тысяч ликвидаторов. На данный момент в живых остались около 2 тысяч человек, из которых более половины - инвалиды.











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