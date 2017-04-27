Возбуждение уголовного дела стало реакцией следователей на историю про канских воспитательниц . Мы рассказывали , что в детском саду женщины кололи ребятишек канцелярскими кнопками. Экзекуцию использовали, якобы, в качестве воспитательной меры для тех, кто не слушается. Кололи в руки, ноги и ягодицы. Дело возбуждено по статье "истязание".
"Воспитатели свою вину признали частично, в содеянном раскаялись. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Воспитанникам детского сада, родители которых дали разрешение, проводится судебно-медицинская экспертиза", - сказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.