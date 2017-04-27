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27.04.17 09:54 Воспитатели канского детского сада признались, что кололи детей канцелярскими кнопками





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"Воспитатели свою вину признали частично, в содеянном раскаялись. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Воспитанникам детского сада, родители которых дали разрешение, проводится судебно-медицинская экспертиза", - сказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.



Возбуждение уголовного дела стало реакцией следователей на историю про канских воспитательниц . Мы рассказывали , что в детском саду женщины кололи ребятишек канцелярскими кнопками. Экзекуцию использовали, якобы, в качестве воспитательной меры для тех, кто не слушается. Кололи в руки, ноги и ягодицы. Дело возбуждено по статье "истязание"."Воспитатели свою вину признали частично, в содеянном раскаялись. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Воспитанникам детского сада, родители которых дали разрешение, проводится судебно-медицинская экспертиза", - сказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.







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