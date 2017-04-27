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НОВОСТИ | Общество





27.04.17 09:59 "В поисках чистого неба": субботник (серия 6)



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900 человек - все сотрудники теплотранспортной компании - убирают территорию возле своих подразделений и в 50-метровой зоне от них.

"Давным-давно этим занимаемся. Из года в год. Стоит только кликнуть. Все готовы", - говорит инженер красноярской теплотранспортной компании Владимир Тюбаев.

"Дышать при любом раскладе легче. Все это выносится. Чтобы это не гнило. Конечно, на экологии это хорошо сказывается", - считает старший инспектор красноярской теплотранспортной компании Наталья Латыпова.

"У нас не только азот или сера ухудшают экологию, но и пыль. У нас есть специальная техника. Вокруг наших объектов, после уборки бутылок, банок и травы будет раз в месяц проводится обеспыливание водой", - объясняет директор красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов.

Сегодня экологи называют уличную пыль - основным фактором заболеваемости населения. Это переносчик загрязняющих веществ.

"Необходимо бороться с причинами появления пыли, нужно пересматривать сегодня политику - чем нужно подсыпать дороги в зимний период. И, безусловно, нужно усиливать именно работу с борьбой", - считает сопредседатель "Красноярского экологического фронта" Сергей Шахматов.

Кстати, совсем недавно принято распоряжение о том, что в дни неблагоприятных метеоусловий в обязательном порядке будет проходить влажная уборка улиц. А вот мусор после зимы традиционно убирают на общегородском субботнике.

Всеобщая уборка города пройдет в ближайшую субботу. Начало - в 9:00, но присоединиться к ней можно в любое время. Инвентарь - либо свой, либо его можно взять в управляющей компании. Пакеты с мусором, которые традиционно остаются после субботника, вывозят сотрудники специализированных предприятий. А если пакеты в течение недели так и не вывезут, нужно будет позвонить в службу 005.

Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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