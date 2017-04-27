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27.04.17 10:09 Волонтеры "Бессмертного полка" начали подготовку к шествию





Фото Иосиф Альтерович пошел на фронт в 17 лет, за плечами - Северокавказский, Сталинградский, третий и четвертый Украинские фронты. Три ранения, одна контузия, два ордена, более тридцати медалей.



"Война была очень жестокой. Мало кто выжил. Выжили счастливчики. А вообще-то каждый герой. Люди были преданы, воспитаны были так: За Родину! За Сталина!", - вспоминает ветеран ВОВ Иосиф Сендерский.



Ветерану войны - 92 года, но он полон энергии. Заряжают танцы по выходным, и хоть годы уже дают о себе знать, но долг перед боевыми товарищами обязывает прийти на парад и стать участником "Бессмертного полка".



Бойцы студенческих отрядов приступили к изготовлению тысячи штендеров под портреты ветеранов войны для тех, кто не в состоянии сделать их самостоятельно. Раньше штендеры выдавали в Каменке, что было неудобно для пожилых и инвалидов. В этом году заготовки развезут по молодежным центрам Красноярска, где их можно будет забрать с 3 мая. Всего 12 адресов. Единый телефон горячей линии "Бессмертного полка" 280-41-45.



"Было очень много благодарностей, бабушки варенье приносили, конфеты. Всегда были положительные отзывы. Им очень приятно, что молодежь хочет помочь тем, кто не может, но очень хочет поучаствовать в данной акции и показать своего героя", - делится руководитель студенческих отрядов Красноярского края Владимир Назаров.

Участниками красноярского "Бессмертного полка" в прошлом году стали более 20 тысяч человек. В этот раз организаторы ожидают не меньше.



Сбор "Бессмертного полка" пройдет на перекрестке улицы Дзержинского и проспекта Мира, в 12:00 в День Победы, сразу же после праздничного шествия, колонна двинется в сторону БКЗ примерно 13:00.



Вадим КУЛИКОВ













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