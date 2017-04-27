НОВОСТИ | Общество













27.04.17 10:18 В двухэтажке на улице Полтавская в Красноярске нашли предметы, похожие на боеприпасы





Фото Поступило сообщение, что на чердаке вот этой двухэтажки обнаружены боеприпасы, предположительно гранаты. Полицейские тут же оцепили весь квартал, закрыли доступ для пешеходов и автомобильного транспорта, жителей эвакуировали. Здесь дежурили пожарные, а также карета скорой помощи. И вот сейчас чердак уже обследовали саперы, но ничего опасного не обнаружили.



"Были на место вызваны сотрудники войск национальной гвардии, которые обнаруженные предметы вынесли, вывезли и уничтожили. Как выяснилось, предметы не представляют опасности для жизни и здоровья.", - пояснила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.



К слову, местные жители называют этот дом неблагополучным, всего неделю назад здесь бушевал пожар.



Владислав ТАМОШАУСКАС











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