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27.04.17 11:41 Карета скорой помощи перевернулась с пациентом внутри





Фото Карета скорой помощи перевернулась с пациентом внутри. ДТП произошло ночью на перекрестке улиц Копылова и Ладо Кецховели. Скорая с включенными проблесковыми маячками проезжала перекресток, пока остальной поток машин стоял. В этот момент в бок машине врачей въехал "Фольксваген". От удара спецмашину перевернуло. В этот момент внутри находились врачи и 15-летний пациент с матерью. Оба были пристегнуты. Медицинская помощь потребовалась фельдшеру. По словам очевидцев, на скорой в момент ДТП была включена сирена.











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