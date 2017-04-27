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НОВОСТИ | Общество





27.04.17 11:49 В Красноярск с концертом приехали артисты из Тывы

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За кулисами театра юного зрителя всюду устрашающие маски древних богов и национальные костюмы. В краевой центр с сольным концертом приехал духовой оркестр Правительства Республики Тыва.

20 артистов с реквизитом и инструментами ехали сотни километров из Кызыла в Красноярск на автобусе. Репетировать пришлось прямо на ходу. Для них путешествия до краевого центра - короткая поездка. Коллектив объездил 7 стран: как мегаполисы Азии, так и европейские столицы. Специально для них пишут музыку композиторы России и Японии. Фирменный стиль оркестра - исполнение широкого спектра музыки: от национальных песен, до современного хип-хопа.

"Есть молодежь, есть взрослое поколение, среднее - нужно работать на все направления. Мы пытаемся охватить разных зрителей, разные страны и континенты", - сказал дирижер, заслуженный артист Республики Тыува Тимур Дулуш.

Дирижер Тимур Дулуш рассказывает, их коллектив не просто так именуется "правительственным" оркестром. В родной республике музыканты сопровождают официальные мероприятия. Но их творчество ломает все стереотипы и поражает свободой и энергетикой.

"Я так не хотела идти. Думаю, ну что там можно узнать такого? Национальная, обычная мелодия. Очень понравилось! Во-первых, горловое пение, репертуар такой разнообразный. И эмоции самые разные вызывает - и плакать хочется, и радость. Столько событий вспоминаешь! Понравилось", - поделилась жительница Красноярска Виктория Жарникова.

Джаз в сочетании с национальным горловым пением, игра в танце и народных костюмах. Их выступления - колоритное шоу, что и делает их в глазах зрителя по-настоящему незабываемыми.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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