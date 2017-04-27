Красноярские студенты привели в порядок воинские захоронения. На Бадалык молодёжный десант прибыл на нескольких автобусах. Убраться предстояло на пяти тысячах квадратных метров. На этих секторах захоронены ветераны боевых действий. Многие могилы заброшены и уже заросли травой, за ними попросту некому следить. Поэтому, засучить рукава решили студенты вузов и техникумов. Акция по уборке кладбища проводится уже седьмой год подряд.
"У нас всегда много людей выезжает. Порядка ста человек на акцию весной и осенью. Ребята с радостью отзываются, потому что считают, что нужно чтить ту память, которая есть у нас", - сказала представитель администрации Центрального района Красноярска Наталья Вычужанина.