НОВОСТИ | Общество













27.04.17 11:53 Студенты убрались на Бадалыке





Фото Красноярские студенты привели в порядок воинские захоронения. На Бадалык молодёжный десант прибыл на нескольких автобусах. Убраться предстояло на пяти тысячах квадратных метров. На этих секторах захоронены ветераны боевых действий. Многие могилы заброшены и уже заросли травой, за ними попросту некому следить. Поэтому, засучить рукава решили студенты вузов и техникумов. Акция по уборке кладбища проводится уже седьмой год подряд.



"У нас всегда много людей выезжает. Порядка ста человек на акцию весной и осенью. Ребята с радостью отзываются, потому что считают, что нужно чтить ту память, которая есть у нас", - сказала представитель администрации Центрального района Красноярска Наталья Вычужанина.











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