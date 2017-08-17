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17.08.17 17:24 Красноярские спасатели состязаются в пожарно-прикладном спорте





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Подготовка к соревнованиям серьёзная, спортсмены тренируются три-пять раз в неделю. Особых денег за победу не платят, но уважение коллег обеспечено. В Красноярском крае пять мастеров спорта по этой дисциплине.



"Только в этом году три мастера спорта на соревнованиях в Томске заработали это звание. Надо сказать, что пожарно-прикладной спорт в крае продвинулся достаточно серьёзно. Мы сегодня имеем одну действующую чемпионку мира - Настя Шальнова из Енисейского района", - отметил начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Евгений Вершинин.



Кстати, первые соревнования по пожарно-прикладному спорту состоялись ровно 80 лет назад, в 1937 году среди работников пожарной охраны НКВД СССР. Тогда в программу были дополнительно включены гимнастика и стрельба. Сейчас этих дисциплин в программе уже нет. А соревнования тем временем продолжаются, на завтра запланирован ещё один этап - подъём по штурмовой лестнице в окно четвёртого этажа.





На борьбу с огнём тратят считанные мгновения, а на стометровую полосу препятствий с преодолением забора и бревна с рукавами наперевес уходит около 20 секунд. Все спасатели МЧС ежегодно сдают нормативы, но на линию старта выходят только лучшие из лучших. 12 команд со всего Красноярского края.Подготовка к соревнованиям серьёзная, спортсмены тренируются три-пять раз в неделю. Особых денег за победу не платят, но уважение коллег обеспечено. В Красноярском крае пять мастеров спорта по этой дисциплине."Только в этом году три мастера спорта на соревнованиях в Томске заработали это звание. Надо сказать, что пожарно-прикладной спорт в крае продвинулся достаточно серьёзно. Мы сегодня имеем одну действующую чемпионку мира - Настя Шальнова из Енисейского района", - отметил начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Евгений Вершинин.Кстати, первые соревнования по пожарно-прикладному спорту состоялись ровно 80 лет назад, в 1937 году среди работников пожарной охраны НКВД СССР. Тогда в программу были дополнительно включены гимнастика и стрельба. Сейчас этих дисциплин в программе уже нет. А соревнования тем временем продолжаются, на завтра запланирован ещё один этап - подъём по штурмовой лестнице в окно четвёртого этажа. Владимир ЖАРИНОВ













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