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27.04.17 18:36 Мэр Назарово отправлена в отставку



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Назарово осталось без главы. Депутаты городского совета досрочно отправили в отставку мэра - Юлию Стрельникову. Инициатива о досрочном сложении полномочий исходила от группы депутатов. Поводом стало то, что горсовет второй год подряд признает отчет мэра неудовлетворительным. "За" отставку проголосовали 15 депутатов, "против" - 4. Юлия Стрельникова работает до пятницы. После - исполнять обязанности главы будет заместитель председателя назаровского совета Галина Куликова.

"Проголосовало большинство. Несколько человек, 4, по-моему, были против. На заседание сессии были приглашены жители города Назарово. Не соблюдалась культура поведения", - сказала председатель комиссии по законности и защите прав граждан городского совета депутатов Надежда Елизарьева.

"Оно прошло при большом количестве жителей города Назарово, которые высказывали свою позицию, поддержку всенародно избранному главе, но, к огромному сожалению, большинство депутатов их не услышали и проголосовали за отставку главы города. Сегодня я буду встречаться с юристами, мы будем смотреть эти документы, обсуждать и уже потом принимать эти решения", - добавила глава города Назарово Юлия Стрельникова.
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