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27.04.17 18:41 Депутаты приняли проект "Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года"





Фото Стратегия развития до 2030 года оказалось ключевым вопросом это сессии. Главным приоритетом на последующие 13 лет должно быть качество жизни людей - рост благосостояния и возможностей для самореализации, создание комфортной среды.



"В предстоящие годы приоритетами экономического развития края станет развитие базовых бюджетообразующих отраслей, которые обеспечивают максимальный вклад в экономику региона - это металлургия, нефтегазовый комплекс и, в целом, - топливно-энергетический комплекс края. Второе - это развитие новой экономики. Экономики, основанной на достижениях современной науки, развитии инноваций, производства продукции с высокой добавленной стоимостью", - объяснил министр экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Михаил Васильев.



Особое внимание депутаты уделили "Краскому", у него не так давно сменился собственник. Как заявляют в правительстве, на ситуацию приходилось реагировать в ручном режиме. Однако было ясно, что систему взаимоотношений власти и частного собственника необходимо менять. В итоге пришлось провести целых три раунда переговоров, после которых роль государства в управлении комплексом ЖКХ Красноярска удалось существенно изменить.



"Несмотря на то, что пакет края и города оценивается в 26 процентов - 15 процентов у Красноярского края, 11 процентов у Красноярска - это не контрольный пакет. Тем не менее, мы обговорили и пришли к соглашению по определению права вето краевой и муниципальной власти по целому ряду принципиальных вопросов, связанных и с кадровыми назначениями, и с определением стратегии развития, ремонтной и инвестиционной программ", - сказал заместитель председателя правительства Красноярского края Юрий Лапшин.



Скорее всего, изменения будут приняты в мае. Полномочия распределят между генеральным директором, за которым остаётся оперативное управление, и общим собранием собственников - именно они будут решать ключевые вопросы.



"Мы исходим из того, что жилищно-коммунальная сфера - это особая сфера деятельности, она не является "чистым" бизнесом. Здесь власти, главным образом, муниципальная власть должна определять правила игры и играть первую скрипку", - объяснил председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс.



Такого же мнения придерживаются и в "Краскоме" - новая схема должна снять ключевые противоречия и наладить качественную работу.



Дмитрий БЫЗОВ, Вероника УСКОВА











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