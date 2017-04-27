Отношения бизнеса и власти обсудят на Втором форуме прокуратуры края. Сегодня первый день, который посвящен защите прав предпринимателей. Всего на площадке СФУ запланированы семь круглых столов по проблемам участия в муниципальных и госзакупках, созданий условия для бизнеса, контроля со стороны надзорных органов, а также противодействия коррупции.
"Основной посыл, который я хотел бы донести до добросовестных предпринимателей, работающих на территории Красноярского края, это то, чтобы они не боялись защищать свои права в установленном законом порядке. Есть возможности, есть способы защиты этих прав, есть органы. Я могу заверить предпринимателей, что я сориентировал прокуроров на местах, чтобы они занимались этой работой", - сказал прокурор Красноярского края Михаил Савчин.