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НОВОСТИ | Общество





27.04.17 18:45 Жительнице поселка Емельяново исполнилось 105 лет



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На день рождения Графира Степановна попросила обновку: встречает гостей в только что подаренной кофте. Даже в 105 лет можно оставаться женственной - первый урок от сибирской долгожительницы. Второй - свои силы и время нужно вкладывать в других без остатка. Она всегда была труженицей: родилась в крестьянской семье, всю жизнь отработала в поле. Перестала ездить на сенокос, когда ей было уже за восемьдесят.

"Все подряд делала: и то сделаю, и это, и то. У меня все в руках кипело", - вспоминает именинница Графира Еськина.

Родилась при царе, помнит революцию, и как в войну полуголодная работала в тылу. Тогда научилась несмотря ни на что верить в лучшее, считает, что хорошо спетая песня может и помочь, и утешить.

-"Она научила быть мудрее, говорит, всегда будь сильной не падай духом. Ситуации разные бывают, она говорит никого не слушай", - рассказывает правнучка Алёна Еськина.

Поздравительные открытки пришли от губернатора и Президента, подарки дарят районные власти. Долгожитель - человек редкий, причем Графира Еськина в своем возрасте на здоровье почти не жалуется.

"Она в больнице у нас не лежала, ни разу. Таблеток никаких не ела никогда", - говорит дочь Валентина Еськина.

О главном секрете - как дожить до ста - можно только догадываться: подъем с рассветом, натуральные продукты или жертвенность и тяжелый труд, вознаграждаются долголетием и продолжением рода. У Графиры Еськиной 3 детей, 9 внуков, 11 правнуков и 8 праправнуков.

Александра СЛАВЕЦКАЯ, Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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