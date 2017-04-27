НОВОСТИ | Общество













27.04.17 18:47 29 апреля в Красноярске пройдет общегородской субботник





Фото В это воскресенье, 29 апреля, красноярцам посоветовали вооружиться лопатами, граблями и мётлами. В краевом центре пройдет масштабный субботник. Подготовительная работа к общегородской уборке идет уже несколько недель, очищено от мусора семьсот гектаров, вывезено семьсот самосвалов. И теперь горожанам рекомендуют присоединиться к акции и выйти на улицы в 9:00. Инвентарём обещают обеспечить.





"В районных администрациях все желающие, которые хотят принять участие в субботнике на закрепленной территории, смогут получить инвентарь. Если уборка будет происходить на придомовых территориях, необходимо будет обратиться в управляющие компании, ТСЖ",- сказал глава департамента городского хозяйства Игорь Титенков.











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