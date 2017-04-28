Пропавшего под Минусинском школьника нашли мёртвым неподалёку от дороги. Тело обнаружили вечером 26 апреля. Напомним, 16-летний подросток ушел в школу в село Знаменка неделю назад и домой не вернулся. После долгих поисков тело нашли без признаков насильственной смерти. Следователи выясняют все обстоятельства несчастного случая.
"Подросток без вести пропал 21 апреля, после распития спиртных напитков в компании несовершеннолетних друзей, во время следования из села Луговское в Сухое Озеро. По одной из версий следствия, смерть подростка могла наступить в результате общего переохлаждения организма", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.