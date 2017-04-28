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НОВОСТИ | Общество





28.04.17 10:46 Красноярцы игнорируют особый противопожарный режим



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В солнечный день красноярцы потянулись на природу. Прямо под запрещающим знаком, жарится мясо. Рядом - не менее пожароопасный кальян. Строгие наказания за разжигание огня отдыхающих не останавливают.

В МЧС отмечают, изо дня в день площадь пожаров растет. И большинство возникают по вине человека. Предположительной причиной пепелища на участке у трассы в Березовском районе стала непотушенная сигарета. Огнем полыхает пригород и в других направлениях. На плодово-ягодной станции выгорело полтора гектара земли. Еще четыре - в "Нанжуль-Солнечном". Стихия активно бушует и в районах края.

"Или агрономы, или кто-то подожгли поля, ну чтобы солому выжечь, а ветер поднялся и весь пал пошел в деревню. Низ деревни выгорел. Старики, бабушки - 80 лет - не успели ничего спасти, ни хозяйство, ничего. Выбежали в чем были", -жалуется житель поселка Глинка Александр Никель.

Через спутники специалисты МЧС за сутки обнаружили 560 очагов возгорания. За один день в крае сгорели 8 домов. Ситуация близка к критической.

"Рекомендовать главам городских округов муниципальных районов края, при переходе природных пожаров на населенные пункты вводить режим ЧС. При наличии ландшафтных и лесных пожаров в 10-километровой зоне от населенных пунктов организовать работу оперативных штабов по реагированию на складывающуюся обстановку", - докладывает начальник ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Евгений Вершинин.

Для борьбы с огнем в районы края направлены вертолеты Ми-8, помощь оказывают и коммунальные службы. В майские праздники будут усилены патрулирование и работа с населением, но организованности служб будет недостаточно, если сами жители края не начнут относиться серьезно к правилам противопожарной безопасности.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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