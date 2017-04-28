НОВОСТИ | Общество













28.04.17 11:24 "Радио моей жизни": директор красноярского краеведческого музея Валентина Ярошевская





Фото Каким было радио её жизни? На очереди новая серия нашей рубрики, посвященная 90-летию радиовещания в крае. На этот раз её героем стала Валентина Ярошевская - директор Красноярского краеведческого музея.



"Радио в моей жизни играло большую роль в детстве и в юности. Я была активным ребенком, и поэтому моя жизнь начиналась с "Пионерской зорьки". В то время, по-моему, все дети Советского союза слушали эту программу, если не успевали дома, то она транслировалась в школе. Когда я стала постарше, мы с бабушкой самозабвенно, каждый вторник, сидели около радио и слушали передачу "Театр у микрофона", я тогда познакомилась с многими произведениями и детских, и взрослых писателей. Ну а дальше жизнь изменилась, сейчас радио, в основном только в машине", - делится своими воспоминаниями директор Красноярского краеведческого музея Валентина Ярошевская.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













