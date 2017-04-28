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НОВОСТИ | Общество





28.04.17 11:28 В преддверии Дня Победы в Красноярске озвучили график мероприятий



Фото
Самые ранние мероприятия 9 мая начнутся на площади Победы в 10:00. У Вечного огня пройдет митинг, возложение цветов и венков в память о воинах, отстоявших будущее нашей страны.

После митинга ветеранов на автобусах доставят на площадь Революции. Здесь состоится традиционное прохождение воинских частей и военной техники в честь Дня Победы. В этом году все начнется в 11:30. Участвовать в праздничном шествии будут почти две тысячи человек. В полдень красноярцев ждет воздушное шоу - над городом пролетят два штурмовых вертолета Ми-8 и два истребителя-перехватчика МиГ-31.

В час дня, сразу после шествия, от улицы Диктатуры пролетариата и проспекта Мира начнет свое движение в сторону БКЗ колонна "Бессмертного полка". Общественники уверены, участие в акции примут не менее 20 тысяч красноярцев. Организаторы приглашают всех земляков присоединиться к акции и отдать дань памяти героям, приближавшим Победу.

Завершится праздник на Театральной площади. В 14:00 в здесь начнется торжественный концерт. Салют запланировали на 22:45. Эксперты заверили: по продолжительности он будет дольше, чем раньше. В связи с праздничными мероприятиями в городе ограничат движение транспорта.

Поэтому, чтобы не портить себе настроение и не стоять в пробках, красноярцам советуют оставить свои авто и добираться до центра на общественном транспорте.
Екатерина МАЗАЛЬКОВА




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