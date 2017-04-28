ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ






28.04.17 11:55 Со дня гибели Александра Лебедя прошло 15 лет



Фото
15 лет назад кадры с места крушения вертолёта облетели весь мир. Новость о гибели губернатора Александра Лебедя шокировала. Это было воскресное утро. Лебедь, а также экипаж, охрана, чиновники, журналисты летели на открытие горнолыжного курорта. Трагедия произошла в Ермаковском районе в 11:15.

"Вертолет, так было странно, он как стакан, раз перевернулся. Мне показалось, что прошла целая вечность до того, как всё произошло. Я не успела испугаться. Наверное, это было состояние шока, мне не было ни страшно, и не больно", - вспоминает корреспондент ГТРК Красноярск Эмма Мамутова.

У Эммы Мамутовой был шок второй степени, перелом конечностей. Целой осталась только правая рука. Но ей повезло. Она выжила. Для 8 человек из 19 этот полет стал последним.

Оператору нашей телерадиокомпании Игорю Гарееву в 2002 было 32. Светлая личность - так о нем отзываются коллеги. Он скончался по дороге в больницу. В авиакатастрофе погибли корреспондент 7 канала Наталья Пивоварова, журналист Константин Степанов, начальник краевого управления по туризму Лев Чернов, глава Ермаковского района Василий Роговой, водитель Лев Кандинский, заместитель губернатора Надежда Кольба и Александр Лебедь.

"Когда его достали. Был спорный вопрос - жив он или нет. Я потрогал его за горло. Пульса не было", - рассказывает очевидец катастрофы.

Налетав сотни часов на боевых машинах, десятки раз прыгнув с парашютом, побывав в горячих точках, в 45 лет генерал-лейтенантом ВДВ Александр Лебедь ушел в отставку и политику. Дума, кандидат в Президенты, секретарь Совета безопасности, губернатор Красноярского края. Но погибнуть ему было суждено как воздушно-десантному генералу. Вертолет, условия плохой видимости, падение. За 8 дней до катастрофы Лебедю исполнилось 52 года.

Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.