НОВОСТИ













28.04.17 11:55 Со дня гибели Александра Лебедя прошло 15 лет





Фото 15 лет назад кадры с места крушения вертолёта облетели весь мир. Новость о гибели губернатора Александра Лебедя шокировала. Это было воскресное утро. Лебедь, а также экипаж, охрана, чиновники, журналисты летели на открытие горнолыжного курорта. Трагедия произошла в Ермаковском районе в 11:15.



"Вертолет, так было странно, он как стакан, раз перевернулся. Мне показалось, что прошла целая вечность до того, как всё произошло. Я не успела испугаться. Наверное, это было состояние шока, мне не было ни страшно, и не больно", - вспоминает корреспондент ГТРК Красноярск Эмма Мамутова.



У Эммы Мамутовой был шок второй степени, перелом конечностей. Целой осталась только правая рука. Но ей повезло. Она выжила. Для 8 человек из 19 этот полет стал последним.



Оператору нашей телерадиокомпании Игорю Гарееву в 2002 было 32. Светлая личность - так о нем отзываются коллеги. Он скончался по дороге в больницу. В авиакатастрофе погибли корреспондент 7 канала Наталья Пивоварова, журналист Константин Степанов, начальник краевого управления по туризму Лев Чернов, глава Ермаковского района Василий Роговой, водитель Лев Кандинский, заместитель губернатора Надежда Кольба и Александр Лебедь.



"Когда его достали. Был спорный вопрос - жив он или нет. Я потрогал его за горло. Пульса не было", - рассказывает очевидец катастрофы.



Налетав сотни часов на боевых машинах, десятки раз прыгнув с парашютом, побывав в горячих точках, в 45 лет генерал-лейтенантом ВДВ Александр Лебедь ушел в отставку и политику. Дума, кандидат в Президенты, секретарь Совета безопасности, губернатор Красноярского края. Но погибнуть ему было суждено как воздушно-десантному генералу. Вертолет, условия плохой видимости, падение. За 8 дней до катастрофы Лебедю исполнилось 52 года.



Елена АЛИШЕВЕЦ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













