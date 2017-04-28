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28.04.17 11:58 Маралы в красноярском заповеднике Столбы сбрасывают старые рога





Фото Маралы в красноярском заповеднике Столбы массово сбрасывают старые рога. Эта ежегодное явление, сейчас около 60 процентов самцов - безрогие и будут отращивать новые до следующей весны. Число отростков, степень их развития, толщина ствола и вес отражают физическое состояние животного. К концу мая новые рога будут достигать уже 20 сантиметров и отрастут полностью к июлю. Пока они будут покрыты пушистой кожей, но уже во второй декаде августа олени обдирают с них омертвевшую кожу и готовятся к боям между самцами.











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