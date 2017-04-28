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28.04.17 17:21 За сутки в Красноярском крае зафиксированы 560 очагов возгорания





Фото За последние сутки в Красноярском крае по данным МЧС со спутников зафиксированы 560 очагов возгорания, пожары уничтожили 18 домов. 10 из них в Манском районе - там с лица земли исчезла деревня Белогорка.



"Виновник определён, сейчас ведутся следственные действия. К этой трагедии привела беспечность человека. Он решил не утруждать себя уборкой, поджёг сухую траву, надеясь на то, что этот процесс станет для него контролируемым", - сказал заместитель начальника ГУ МЧС по Красноярскому краю Алексей Богданов.



Наша съёмочная группа побывала на месте массовых пожаров. Все подробности расскажем в 20:45









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